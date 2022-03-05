Фейки від Азарова: Лещенко "розніс" поплічника окупантів

Українські захисники 10 день мужньо боронять країну від російських загарбників. Однак війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Зокрема, не стомлюється розповсюджувати фейки експрем'єр Микола Азаров.

Народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко зазначив, що Головне управління розвідки Міноборони попереджає про масований вкид фейкової інформації найближчим часом. Тому українців закликають не довіряти новинам з неперевірених джерел, повідомляє 24 канал.

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Азаров розповсюджує фейки про Україну

Лещенко додав, що через інформаційну війну, яку проводить Росія, слід довіряти лише правдивим ЗМІ та офіційним сторінкам органів державної влади України. Пропагандисти готуються вкинути в інформаційний простір ще низку фейків про ситуацію в Україні.

Зокрема, в СБУ розповіли, що вороги готують відео з начебто якихось секретних тюрем Служби безпеки та ЦРУ. В цих в'язницях буцімто будуть перебувати полонені, роль яких виконуватимуть бойовики ОРДЛО.

Також, за словами Лещенка в інформаційному просторі активізувався Микола Азаров, якого пропонують на роль одного з потенційних гауляйтерів окупації, якої ніколи не відбудеться.

Але Азаров виходить і повідомляє інформаційні тези, які пишуть йому в Росії. Зокрема, обурюється, що український президент не від'їжджає з України, що він продовжує контролювати Україну, що він продовжує керувати нею. Каже, мовляв: "Это блокирует полномочия нового руководства Украины",

– зазначив нардеп.

Лещенко запитав Азарова, про яке нове керівництво України він говорить, адже вибори відбулися ще у 2019 році. Саме тоді в Україні обрали нове керівництво.

"73% обрали президентом Володимира Зеленського. Це і є легітимна влада, яка контролює процес в державі", – підсумував нардеп.

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