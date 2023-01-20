Їх видають банальні речі: ворог намагається розігнати паніку через повістки в Україні

Російські пропагандисти намагаються розігнати паніку в Україні через роздачу повісток. Зокрема, вороги у різних групах публікують повідомлення про їх "вручення".

Та є факти, які точно видають росіян. Адже вони допускають банальні помилки через незнання України, інформує 24 Канал.

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Групи в телеграмі, в яких повідомляють про нібито місця вручання повісток, активізувались. Проте в них багато повідомлень розганяють пропагандисти.

Паляться на банальному незнанні України. У Києві нема ні метро Троєщина, ні метро Чайка,

– написала ініціатива "НотаЄнота".

Також вони показали, які саме фейкові повідомлення поширюють вороги.



Скриншоти фейків від росіян, якими намагаються "годувати" українців

Окрім того, росіяни поширювали повідомлення про повістки на нібито станції метро "Чайка" та "Райдужна". Хоча таких станцій у Києві немає.



Вкиди росіян про повістки / Скриншот з телеграму Дмитра Гордона

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