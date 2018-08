Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі

Раніше Техно 24 вже писав про історію одного з найпопулярніших футбольних симуляторів – PES. Однак, у Європі є свій фаворит серед ігор цього жанру. Гра FIFA розпочала свій шлях значно раніше, ніж проект японської студії і за цей час їй є чим здивувати.

FIFA – це серія футбольних симуляторів, яку розробляє студія Electronic Arts під брендом EA Sports. Варто відзначити, щороку з 1993 року фанати отримають нове видання популярного тайтлу, яке включає зміни, які відбулися у футбольному світі за рік. Electronic Arts має багато ліцензій на використання в грі футбольних ліг різних країн та гравців, які виступають в цих чемпіонатах.

FIFA International Soccer

Перша гра в серії FIFA побачила світ в 1993 році і називалася FIFA International Soccer, також зустрічаються назви EA Soccer і FIFA 94. Гра була випущена в переддень Різдва 1993 року і принесла революційний для того часу вид 3/4 (в той час як в інших іграх використовувався тільки вид зверху).



Постер гри FIFA International Soccer

У грі присутні національні збірні країн, але з вигаданими іменами. Одним з найбільш використовуваних способів забити гол був удар головою після того, як воротар суперника вибивав м'яч від воріт. Для цього треба було стати за крок від м'яча і в той момент, коли воротар вибивав м'яч, натиснути на удар – футболіст підстрибував і головою забивав м'яч у порожні ворота.

Окрім того, у FIFA використовувалася максимально можлива на той час деталізація гравців, а також гра отримала підтримку Міжнародної федерації футболу.

Геймплей FIFA International Soccer – дивіться відео

FIFA Soccer 95

У FIFA 95 було не багато змін в порівнянні з попередньою частиною. У грі використовувався той же "движок", що і в минулій частині, але були додані клуби 8 національних ліг: Бразилії, Німеччини, Італії, Іспанії, Англії, Франції, Голландії та США. Більшість гравців були взяті зі складу сезону 93-94 років, імена все ще залишалися вигаданими, але часто вгадувалися їх реальні прототипи.



Постер гри FIFA Soccer 95

Окрім цього, FIFA 95 отримала доволі провокативний слоган The best console football can get ("Найкращий консольний футбол, який ви могли отримати"). Хоча, зважаючи на те, що студія Konami вирішить лише через рік випустити прямого конкурента FIFA – прототип PES, то розробники мали рацію.

Варто відзначити, що FIFA 95 вийшла на приставках Sega Mega Drive та DOS.

Геймплей FIFA Soccer 95 – дивіться відео

FIFA Soccer 96

Наступна гра серії симуляторів FIFA не лише збільшила кількість платформ, на яких виходила (Sega 32X, Sega Mega Drive, Sega Game Gear, SNES, DOS/Windows, Sega Saturn, PlayStation, Game Boy), але й отримала ліцензію FIFPro, яка дозволила використовувати в грі справжні імена футболістів.

Окрім того, вперше у грі розробники використали технологію EA Virtual Stadium (віртуальний стадіон), яка дозволила впровадити у FIFA 3D-графіку – двомірні спрайтові моделі футболістів бігали по тривимірному стадіону.



Постер гри FIFA Soccer 96

Також вперше в грі з'явилися гравці з справжніми іменами і позиціями, які відповідали їх реальним прототипам.

Геймплей FIFA Soccer 96 – дивіться відео

FIFA 98: Road to World Cup

До Чемпіонату світу в 1998 році, які проходив у Франції, студія випустила FIFA 98, яка отримала слоган Your only goal – qualify ("Твоя ціль – кваліфікуватися"). Гра починалася із пісні гурту Blur – Song 2.

В цій частині гри були зроблені значні зміни. Зокрема, набув поліпшення графічний "движок" гри, з'явилася можливість редагувати команди і окремих гравців, використовуючи внутрішній ігровий редактор. В грі з'явилися 16 різних стадіонів, поліпшений штучний інтелект і доданий режим Road to World Cup, який включає в себе всі ліцензовані національні команди – члени FIFA.



Постер гри FIFA 98: Road to World Cup

Був також представлений ліцензійний саундтрек до гри – пісні популярних на той час виконавців. Однією з найбільш помітних і важливих особливостей гри стали склади команд: у кожної збірної був правильний склад, включаючи навіть гравців резерву або гравців, які хоч раз зіграли у відбірковому турнірі.

Трохи пізніше EA поліпшила підтримку технології Direct3D, а кожна команда отримала свою унікальну форму, чого не було раніше ні в одній грі.

Варто відзначити, що ця гра стала останньою з серії, яка вийшла на 16-бітних консолях.

Геймплей FIFA 98: Road to World Cup – дивіться відео

FIFA 2000

З початку 2000 років серія FIFA отримувала все більше критики за нечисленні поліпшення в геймплеї, адже EA займалася в основному поліпшенням графіки і додаванням нових ліг в гру.

FIFA 2000 отримала цікаву історію саундтреку. Роббі Вільямс погодився надати свою композицію "It's Only Us" для використання у грі в обмін на включення в FIFA його улюбленої команди Port Vale. Така історія могла би бути вигадкою, проте дійсно футбольна команда Port Vale з'явилася у симуляторі у розділі "Особливі команди".



Постер гри FIFA 2000

Швидкий і простий геймплей FIFA 2000 створював відчуття аркадності, що не могло не радувати гравців. Вперше в гру була включена футбольна ліга США, в той же час в багатьох лігах все ще присутні не ліцензовані гравці.

У геймплеї новинкою стала система пасів, коли певні кнопки відповідали за паси певним гравцям. Так само з'явилося графічне відображення сили пасу: червоний колір означав, що пас швидше за все буде перехоплений; жовтий – що шанси 50/50; зелений, що небезпеки втратити м'яч практично немає.

У грі також були присутні спеціальні "класичні" команди з минулого – наприклад, "Реал Мадрид" зі складом 1950 року або збірна Бразилії часів 1970 року. Існує бета-версія гри для приставки Nintendo 64, яка так і не з'явилася на світ.

В тих же таки 2000 роках Серія FIFA зіткнулася з конкуренцією в особі серії ігор Pro Evolution Soccer (Winning Eleven в Японії і Північній Америці). Обидві серії ігор досить популярні і мають безліч шанувальників, які ведуть "війни", щоб довести, що саме їхня улюблена гра краще.

Геймплей FIFA 2000 – дивіться відео

FIFA 06

В 2005 році світ побачила нова гра серії футбольних симуляторів. Головним покращенням в свіжій FIFA став більш продуманий та розширений режим "Кар'єри". В ньому присутні робота зі скаутами, переговори зі спонсорами і підписання/продовження контрактів (плюс оренда).



Постер гри FIFA 06

Цікавою особливістю є так званий "магазин вболівальника". У ньому можна відкрити за накопичені бали стадіони, гравців-зірок, нові м'ячі, форми, бутси та багато іншого. До слова, клуби там були всі в правильному перекладі. А назви на кшталт "Місто Чоловіків" та "Чоловік Союз" були у власників не вірного перекладу в піратських версіях.

Трейлер гри FIFA 06 – дивіться відео

FIFA 09

У FIFA 09 були внесені зміни в розрахунок сили футболістів – при кожній дії гравця, будь це удар або боротьба за м'яч, розраховується його сила, яка застосовується саме до цієї дії, причому вона буде залежати не тільки від його навичок, а й від ваги та зросту. При таких розрахунках не можна бути впевненим, що сильний захисник виграє 100% єдиноборств, що робить гру більш цікавою, непередбачуваною і наближеною до реальності.



Постер гри FIFA 09

Також з'явилася особлива функція гри в версіях для PC, Xbox 360 і PlayStation 3, під назвою Adidas live season, в якій спеціальна команда футбольних експертів відстежує зміни форми гравців в різних лігах і щотижня переносить ці зміни в гру, в результаті чого віртуальні копії футболістів виступатимуть так само, як їх реальні прототипи. Ця функція доступна для ліг Німеччини, Англії, Франції, Італії, Іспанії та Мексики.

Вперше користувачі отримали змогу придбати додаткових коментаторів на різних мовах з PlayStation Store (PlayStation 3) і Xbox Live Marketplace (Xbox 360).

Трейлер гри FIFA 09 – дивіться відео

FIFA 14

FIFA 14 вперше перейшла на консолі восьмого покоління PlayStation 4 і Xbox One, а в версії гри для цих платформ використовується новий движок для під назвою Ignite.

У цій грі з'явився режим під назвою "Спільні сезони" (Co-op Seasons), де будь-який гравець може взяти участь в мережевій грі "2 на 2", об'єднавшись зі своїм другом проти двох інших гравців і разом вивести свою команду в перший дивізіон.

У FIFA 14 повністю ліцензовані 19 бразильських клубів і збірна Бразилії, Чемпіонат Польщі і національна збірна країни, до цього моменту польський чемпіонат був присутній в грі під вигаданою назвою Polska Liga і не мав ліцензування. З нових ліг в грі додалися ліга Чилі, аргентинська Прімера-Дивізіон і Колумбійська Ліга. У грі з'явився перший український клуб – донецький "Шахтар" і його стадіон "Донбас Арена".

Трейлер гри FIFA 14 – дивіться відео

FIFA 16

FIFA 16 привертає увагу тим, що у ній вперше за всю історію серії з'явився жіночий футбол. Також в гру доданий режим "FUT Драфт", в якому потрібно вибрати схему і найбільш підходящого гравця з п'яти випадкових футболістів на кожну позицію, а потім битися з суперниками в серії з чотирьох поєдинків, щоб отримати в нагороду набори. Крім цього, в FIFA 16 були додані бразильські клуби.

Трейлер гри FIFA 16 – дивіться відео

FIFA 18

Наразі попитом користується нова частина гри – FIFA 18, в яку були додані численні нововведення, режим "Історія", що дає змогу проживати реальне життя за футболіста Алекса Хантера, новий "движок" Frostbite, зміни геймплея: були змінені стандарти. Також були додані всі тренери англійської прем'єр-ліги.

Трейлер гри FIFA 18 – дивіться відео

Окрім того, вже зовсім скоро світ побачить нова частина симулятора, яка відповідно до практики отримає назву FIFA 19. Анонс гри відбувся в рамках конференції Е3 9 червня, а сам симулятор стане доступним у вільному продажі вже 29 вересня.

Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео

