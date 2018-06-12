Фіктивна фірма співробітника Генпрокуратури намагалася розмитнити в Одесі вантажі на $15-20 млн

Маловідоме товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Меллвил" намагалося розмитнити на Одеській митниці 60 контейнерів з вантажем невідомого походження, який, ймовірно, дістався компанії в результаті вчинення кримінального злочину.

Про це йдеться у Постанові про визнання майна речовими доказами в рамках кримінального провадження №32016100110000160 від 8 червня 2018 року за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) України Антона Замятіна.

Про це повідомило інтернет-видання "Комсомольська правда в Україні", передають "Українські Новини".

Фіктивність підприємства підтвердила його офіційний директор Наталія Бондаренко в ході допиту в якості свідка. Зокрема, вона зазначила, що не підписувала жодних документів від імені підприємства, не користувалася його печаткою, окрім як під час відкриття рахунків, не переводила кошти через систему "Клієнт-банк" і навіть не знає, де знаходиться компанія.

Тим не менш, це не завадило підприємству провозити імпортні вантажі через Одеську митницю.

За даними джерела в правоохоронних органах, загальна вартість арештованого вантажу становить не менше 15-20 млн доларів. Реальним власником вантажу та компанії "Меллвил" є працівник департаменту з нагляду за додержанням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Сергій Сердюк. Сам же департамент очолює не менш відомий співробітник Генпрокуратури Володимир Бедриківський.

За словами джерела, незважаючи на визнання вантажу (взуття, тканина, господарські товари) речовим доказом у кримінальному провадженні, як мінімум частина контейнерів вже покинула митницю й прибула на промринок "7-й км" під Одесою, де товари були реалізовані.

На даний момент за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.