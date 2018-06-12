18:16
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Фіктивна фірма співробітника Генпрокуратури намагалася розмитнити в Одесі вантажі на $15-20 млн

108 Читать новость на русском
Зона митного контролю
Зона митного контролю / ukranews.com

Маловідоме товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Меллвил" намагалося розмитнити на Одеській митниці 60 контейнерів з вантажем невідомого походження, який, ймовірно, дістався компанії в результаті вчинення кримінального злочину.

Про це йдеться у Постанові про визнання майна речовими доказами в рамках кримінального провадження №32016100110000160 від 8 червня 2018 року за підписом старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) України Антона Замятіна.

Про це повідомило інтернет-видання "Комсомольська правда в Україні", передають "Українські Новини".

Фіктивність підприємства підтвердила його офіційний директор Наталія Бондаренко в ході допиту в якості свідка. Зокрема, вона зазначила, що не підписувала жодних документів від імені підприємства, не користувалася його печаткою, окрім як під час відкриття рахунків, не переводила кошти через систему "Клієнт-банк" і навіть не знає, де знаходиться компанія.

Тим не менш, це не завадило підприємству провозити імпортні вантажі через Одеську митницю.

За даними джерела в правоохоронних органах, загальна вартість арештованого вантажу становить не менше 15-20 млн доларів. Реальним власником вантажу та компанії "Меллвил" є працівник департаменту з нагляду за додержанням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Сергій Сердюк. Сам же департамент очолює не менш відомий співробітник Генпрокуратури Володимир Бедриківський.

За словами джерела, незважаючи на визнання вантажу (взуття, тканина, господарські товари) речовим доказом у кримінальному провадженні, як мінімум частина контейнерів вже покинула митницю й прибула на промринок "7-й км" під Одесою, де товари були реалізовані.

На даний момент за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Теги: Кримінальні новини мито ГПУ Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сьогодні, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 138
Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
сьогодні, 16:00 Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
Ігор Саджениця 130
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
сьогодні, 15:01 Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
Віталій Кулик 2494
Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
сьогодні, 14:00 Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
Дмитро Гнап 778
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук