У США вибухнув бензовоз та обвалилася гігантська естакада: відео масштабної пожежі

У США неподалік Філадельфії обвалилася частина естакади на одній із найбільших автомагістралей Східного узбережжя (I-95). Пожежа почалася після того, як під естакадою спалахнула автоцистерна.

Інцидент стався зранку 11 червня за місцевим часом. Інформації щодо постраждалих не надходило. Причина пожежі наразі встановлюється.

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У Філадельфії обвалилося шосе

У цистерні, яка горіла, було 8500 галонів продукту. За попередньою інформацією, паливо не потрапило до річки Делавер.

Міністр транспорту Піт Буттіджич заявив, що інцидент буде мати "значні наслідки" для Філадельфії та регіону в цілому.

Ділянка автомагістралі, на якій сталася аварія, розташована у густонаселеному районі північно-східної частини Філадельфії та з'єднує місто з його північними передмістями.

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Президенту США Джо Байдену доповіли про катастрофу. Адміністрація Байдена готова надати місцевій владі допомогу у ліквідації наслідків катастрофи. Для проведення відновлювальних робіт знадобиться чимало часу.

Автомагістраль 95 – це головна дорога між двома найбільшими містами Східного узбережжя – Нью-Йорком і Філадельфією. Дорога буде закрита на кілька місяців.



Обвалена ділянка автомагістралі у Філадельфії / Фото NBC

I-95, безумовно, є критично важливою дорогою. Вона підтримує нашу економіку і відіграє важливу роль у повсякденному житті людей,

– сказав губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро.

Глава Департамент транспорту Пенсільванії Майк Керролл зазначив, що цією ділянкою автостради щодня проїжджає близько 160 000 автомобілів, і вона, швидше за все, є найбільш завантаженою міжштатною автомагістраллю в Пенсильванії.



У Філадельфії обвалився шляхопровід / Фото NBC

Цією дорогою і пов'язаним з нею коридором, який простягається майже від краю Флориди до канадського кордону, перевозять товарів і послуг, пов'язаних з портами вздовж маршруту, на суму близько 200 мільярдів доларів.

Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що координує розслідування причин пожежі з поліцією штату Пенсильванія.

Мер Філадельфії Джим Кенні закликав людей уникати цього району і планувати альтернативні маршрути.