Філатов заявив, що один з "Шахедів" вдарив за 100 метрів від мерії Дніпра

Російська армія пізно ввечері 16 квітня масовано атакувала Дніпро "Шахедами". Один із безпілотників вдарив за 100 метрів від мерії міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

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Що розповів Філатов про наслідки атаки по Дніпру

Борис Філатов зазначив, що російські окупанти знову розвалили та пошкодили купу цивільних будівель у Дніпрі та влучили "Шахедом" поблизу мерії.

Не влучили (у саму мерію – 24 Канал). Приліт за 100 метрів. Якраз поруч з пам'ятником Полю. Але він в нас потужний. Стоїть,

– сказав міський голова Дніпра.

Філатов також зазначив, що загарбники розвалили його дружині магазин. Мер пожартував, що, "окрім жіночого одягу, там не було жодного солдата НАТО".

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До слова, внаслідок ворожої атаки по Дніпру ввечері 16 квітня є загиблі та постраждалі. Станом на 23:59 відомо про щонайменше 16 травмованих та 2 жертви.

На місці влучань у місті спалахнули пожежі. Також було вибито шибки, скло, а вулицями міста тепер валяються уламки та будівельне сміття.