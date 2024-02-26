"Ми зв'язали українцям руки": американський генерал розповів, від чого залежить кінець війни

Україна має бути винахідливою, адже її ресурси значно менші. А Захід має нарешті виборсатися з-під упливу російських енергоносіїв і відмовитися торгувати з агресором.

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал США Філіп Брідлав оцінив ситуацію з міжнародною допомогою Україні. Також він прокоментував рішення Данії передати всю свою артилерію Україні.

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Путін уже робить наступні кроки

Якщо Україна не вистоїть, очевидно, що Путін почуватиметься впевненіше. Він вже втручається у справи інших двох держав. Ми бачимо дії, які ми називаємо гібридними діями або діями "сірої зони", котрі вже застосовуються і в Грузії, і в Молдові. І тому нам не потрібно чекати, коли Путін зробить якісь наступні кроки. Він вже їх робить. Важливо, щоб демократії західного світу зупинили Путіна на тому етапі, на якому він перебуває,

– сказав генерал.

Він додав: "Крах України був би величезною проблемою для Європи. Україна є великою частиною європейської економіки і, відверто кажучи, світової економіки, особливо коли йдеться про продовольство, зерно тощо".

Американський генерал про підтримку України від США

Брідлав запевнив: Америка хоче більше підтримувати нашу державу, але це питання повністю політизоване.

"Одна сторона намагається використати цю допомогу для того, щоб змусити іншу сторону до певних дій, яких вона завжди хотіла. І, на жаль, питання, яке повинно бути повністю відокремлене від політики, повністю втягнуте в неї. Тому, як тільки ці, інші, політичні питання будуть вирішені, я вірю, що ми побачимо, як Америка повернеться до того, чого насправді хоче майже весь наш Конгрес, а саме: не допустити, щоб Путін захопив ще один великий шматок України і потім просив про мир", – пояснив він.

Як блок, Європа зараз дає більше допомоги Україні, аніж США, тож Америка має активізуватися.

Також, за словами генерала, уряд Данії зробив важливий крок щодо артилерії. Але є, наприклад, нейтральна Швейцарія та Ізраїль, який проти передачі своєї військової техніки. Ці країни можуть змінити свою думку стосовно допомоги Україні, але можуть і не змінити.

"Я вірю, що вони вчинять мудро, зрозумівши необхідність зупинити світову наддержаву від накопичення військ і вторгнення на територію своїх сусідів", – сказав Брідлав.

Якої техніки потребує Україна

Просто зараз є нагальна потреба в боєприпасах. Тобто мова про артилерійські снаряди і запасні артилерійські установки. А вже потім можна говорити про далекобійну зброю та ППО.

Мене завжди запитують, що потрібно українцям? І це ніколи не буває щось одне. Жоден яскравий, блискучий об'єкт не змінить цю війну. Навіть F-16. Це комплекс зброї. І я кажу людям просто: ми повинні дати Україні те, що ми самі взяли б туди, якби пішли воювати. Ми повинні дати Україні те ж саме. Ми не повинні просити Україну протистояти світовій наддержаві без обладнання,

– підкреслив генерал.

На його думку, завдати ударів на велику відстань допоможе ракета ATACMS.

"Ви повинні мати можливість завдати удару по Росії до того, як вона вийде на поле бою, поки вона накопичує свої війська, свої лінії постачання, свої склади. Врешті, ви повинні зруйнувати Керченський міст", – упевнений Брідлав.

Якщо Україна зможе завдавати ударів по Росії на всю глибину її військових можливостей і військової потужності, то Росія не зможе швидко просуватися на лінії фронту.

Хто може вплинути на завершення війни

Ця війна закінчиться саме так, як вирішать західні політики. Якщо ми дамо Україні те, що їй потрібно для перемоги, вона зможе перемогти і вона переможе. (...) Якщо Захід не дасть Україні того, що їй потрібно для перемоги, то або Україна зазнає поразки, або Україна буде змушена піти на мир, за яким вона віддасть більше землі ціною більшої кількості солдатів і жертв серед цивільного населення,

– жорстко висловився американський генерал.

Він упевнений: якщо у 2024 році країни Заходу вирішать "дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, то цей рік стане роком, коли ситуація почне змінюватися на краще". В іншому випадку продовжаться "важкі випробування для українських сил".

Як Захід зв'язав руки Україні

Філіп Брідлав переконаний, що наша держава має бути винахідливою, адже протистоїть набагато більшому противнику. Тому нам важливо розумно використовувати ті обмежені ресурси, які в нас є.

Проте Захід боїться, що Росія завдасть ядерного удару. Через це низка країн не надає далекобійні ракети. А тим часом Росія нічим не обмежена та б'є по Україні з усіх куточків, отримуючи пряму допомогу від Ірану та Кореї, а також обходячи санкції.

"Таким чином, ми буквально зв'язали Україні руки за спиною. Нам потрібно це змінити і врешті припинити покривати Росію та її союзників", – підсумував американський генерал.

