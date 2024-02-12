Неймовірне виживання: трирічну дитину врятували після 60 годин під завалами на Філіппінах

На острові Мінданао було врятовано трирічну дівчинку, яка 60 годин перебувала під завалами, що утворилися внаслідок зсуву ґрунту. Дитина була серед десятків людей, що вважалися зниклими безвісти.

Рятувальники знайшли дитину після тривалих пошукових робіт у селі Масара на південному острові Мінданао. Вони розбирали завали лопатами та голими руками.

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Надія для рятувальників

Рятувальники назвали цей порятунок "дивом" і зазначили, що він дає надію. На той час вони вважали, що всі зниклі безвісти, ймовірно, вже мертві.

Це диво. Це дає надію рятувальникам. Стійкість дитини зазвичай менша, ніж у дорослих, але вона вижила,

– зауважив представник агентства з надзвичайних ситуацій Едвард Макапілі.

У врятованої дитини були відсутні видимі ушкодження. Дівчинку доставили в медичний заклад.

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