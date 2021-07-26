Крали 30 тонн пального щомісяця: у філії "Львівської залізниці" розробили злочинну схему
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Службовці Рівненської філії "Львівської залізниці" викрадали кожного місяця від 15 до 30 тонн пального. Зловмисники викачували його зранку та ввечері із маневрових тепловозів. Наразі службовцям оголосили про підозру.
Правоохоронці затримали 5 службовців. Їх викрили під час ймовірного злочину. Про це повідомили 26 липня.
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Провели 30 обшуків
Зловмисників виявили слідчі, які таємно контролювали службовців. Вони закупили в них 200 літрів викраденого пального.
Згодом правоохоронці провели понад 30 обшуків у приміщеннях "Львівської залізниці" на Рівненщині та в будинках службовців.
Що вдалось знайти
- Поліцейські вилучили понад 1400 літрів дизелю.
- Також знайшли каністри із залишками пального.
- Засоби для відкачування та 5 автомобілів, якими перевозили.
- Мобільні телефони, гроші в різній валюті, банківські картки, чорнові записи.
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Службовці з філії "Укрзалізниці" крали 30 тонн пального щомісяця / Фото Офісу Генерального прокурора
Яке покарання на них чекає
Службовцям може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі. Справу відкрили за статтею про привласнення чужого майна за попередньою змовою.
Досудове розслідування здійснюють представники Рівненського райуправління Нацполіції. Оперативний супровід – співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і Укрзалізниці. Останню представляє Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки.