Фільм про "палац Путіна" став роликом року на російському ютубі
Джерело:"Медуза"
Фільм-розслідування про "палац Путіна" майже за рік набрав рекордні понад 119 мільйонів переглядів. Таким чином відео, зняте Фондом боротьби з корупцією, стало найпопулярнішим роликом на російському ютубі.
Як відомо, сенсаційний ролик опублікували на ютуб-каналі російського опозиціонера Олексія Навального.
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Найпопулярніші відео на російському ютубі
До трійки топових відео ютубі також увійшли випуск шоу "Що було далі?" з Олександром Гудковим та Антоном Лапенком (понад 31 мільйон переглядів) та інтерв'ю Юрія Дудя з Івангаєм (понад 21 мільйона переглядів).
Що відомо про "Палац Путіна"
У ролику розповідають, що під Геленджиком спеціально для президента Росії збудували палац вартістю 100 мільярдів рублів. Згідно з розслідуванням, площа палацу складає 17 691 квадратний метр, а територія, яка його оточує – 7 тисяч квадратних метрів.
На території резиденції розмістили:
- оранжерею, де працюють 40 садівників;
- церкву;
- гігантський міст та чайний будиночок;
- амфітеатр;
- льодовий палац;
- вертолітний майданчик;
- побутові будівлі та приміщення штабу.
А всередині палацу є й перукарня, спа-зона, масажний кабінет, величезний басейн, сауни та навіть аквадискотека. Також палац Путіна може похвалитися власними казино, треком для електричних машинок і спортивною залою.Зверніть увагу! Пресслужба Путіна всю інформацію про резиденцію спростовує. Кажуть, що главі Кремля така нерухомість не належить. У Кремлі стверджували, що одіозним палацом володіють підприємці, чиї імена називати не можна.
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