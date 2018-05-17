Фінал ліги Чемпіонів: у скількох країнах буде пряма трансляція

Фінал Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня можуть побачити глядачі у всьому світі у прямому ефірі.

Згідно з інформацією uefa.com, вирішальний матч Ліги Чемпіонів 2017/2018, який відбудеться на київському НСК "Олімпійський", побачать у 226 країнах.

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Серед країн, де поєдинок іспанського "Реалу" та англійського "Ліверпуля" буде транслюватися наживо, є такі екзотичні для нас, як Американське Самоа, Вануату, Гуам, Мавританія, Науру та Сент-Вінсент і Гренадіни.