Фіналіст конкурсу на голову САП збирається до суду через результати відбору

Андрій Синюк, який став фіналістом конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскаржить результат відбору. Він переконаний, що йому неправильно виставили бали за практичне завдання.

Це, на його думку, і є підставою для оскарження рішення комісії. Також він поскаржився на інші порушення.

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Синюк додав, що поки не направив позовної заяви до суду, але планує це зробити.

Я вважаю, що мені були неправильно виставлені бали за практичне завдання. Також впродовж конкурсу були інші порушення,

– сказав він.

Зірвання конкурсу з відбором голови САП

21 грудня Комісія з обрання керівництва САП за результатом конкурсу оголосила рейтинг кандидатів на посаду очільника відомства і його заступника, а також керівника п’ятого відділу.

Відповідно до рейтингу, серед кандидатів на посаду керівника САП:

детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко набрав 246 балів,

прокурор Офісу Генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

А от рейтинг на посаду керівника п'ятого відділу САП очолив Сергій Савицький з 240 балами. Водночас члени комісії не змогли офіційно затвердити цей результат і оголосити переможців, оскільки п'ятеро з них не дали за це свої голоси.

Голова комісії Катерина Коваль повідомила, що перед початком оголошення офіційних результатів конкурсу потрібно дочекатися від Офісу генпрокурора результатів люстраційної перевірки кандидатів, а також відомостей щодо їх допуску до держтаємниці.

Більше про зірвання обрання очільника САП у випуску "На цю хвилину": дивіться відео