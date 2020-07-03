Світовий попит на нафту впаде на 8% у 2020 та на 6% у 2021, повністю відновившись у 2022.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що світовий попит на нафту повернеться до допандемічного рівня у 2022 році. Вважають, що збільшиться транспортний потік, відбудеться перехід на приватний транспорт та зростуть витрати на інфраструктуру, пише CNBC.

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Як відновлюватиметься попит на нафту

Аналітики американського інвестиційного банку підрахували, що світовий попит на нафту знизиться на 8% у 2020 році, відскочить на 6% у 2021 році та повністю відновиться до докоронавірусних рівнів до 2022 року.

Бензин, дизель чи ракетне паливо

Вважалося, що бензин забезпечить швидке відновлення попиту серед нафтопродуктів внаслідок збільшення транспортного потоку, переходу від громадського до приватного транспорту, і більшого використання автомобілів для заміни повітряних поїздок внутрішнім туризмом – зокрема у США, Європі та Китаї.

За прогнозами, попит дизеля відновиться до рівня 2019 року у 2021 році. Причина у підвищених витратах на інфраструктурні проєкти.

Однак Goldman Sachs попередив, що попит на реактивне паливо найбільше програв від коронавірусної кризи, оскільки впевненість споживачів у польоті залишатиметься низькою за відсутності вакцини. Отже, американський банк не очікує, що попит на реактивне паливо повернеться до рівнів до COVID-19 принаймні до 2023 року.

Коли попиту на нафту досягне піку

Нафта Brent торгувались ввечері в четвер на рівні 42,75 долара за барель, що на 1,7% більше за сесію, тоді як ф'ючерси нафти WTI склали 40,43 долара, що на 1,5% більше.

Ф'ючерси на Brent та WTI піднялися на понад 80% та 91% відповідно протягом другого кварталу, однак вони все ще далекі від допандемічних рівнів: кожен з них зменшився на більш ніж на третину з початку року.

У червні Міжнародне агентство енергетики заявило, що очікує, що падіння попиту на нафту в цьому році буде найбільшим за всю історію, при цьому попит у другому кварталі зменшився майже на 18 мільйонів барелів на день, порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

В останній оцінці ринку нафти Паризьке енергетичне агентство також зазначило, що попит в найближчі місяці досягне більш "стабільних умов".

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В довгостроковій перспективі аналітики Goldman Sachs заявили, що зараз вважають, що попит на нафту не досягне свого піку аж до 2030 року.

Ми вважаємо, що країни, що не належать до ОПЕК, і зокрема нафтохімічного сектору, будуть ключовими рушіями зростання попиту на нафту в наступному десятилітті,

– вважають у Goldman Sachs.