Мировой спрос на нефть упадет на 8% в 2020 и на 6% в 2021, полностью восстановившись в 2022.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что мировой спрос на нефть вернется к допандемичному уровню в 2022 году. Считают, что увеличится транспортный поток, произойдет переход на частный транспорт и возрастут расходы на инфраструктуру, пишет CNBC.

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Как будет восстанавливаться спрос на нефть

Аналитики американского инвестиционного банка подсчитали, что мировой спрос на нефть снизится на 8% в 2020 году, отскочит на 6% в 2021 году и полностью восстановится к докоронавирусних уровней до 2022 года.

Бензин, дизель или ракетное топливо

Считалось, что бензин обеспечит быстрое восстановление спроса среди нефтепродуктов вследствие увеличения транспортного потока, перехода от общественного к частному транспорту, и большего использования автомобилей для замены воздушных поездок внутренним туризмом – в частности в США, Европе и Китае.

По прогнозам, спрос дизеля восстановится до уровня 2019 в 2021 году. Причина в повышенных затратах на инфраструктурные проекты.

Однако Goldman Sachs предупредил, что спрос на реактивное топливо больше всего проиграл от коронавирусной кризиса, поскольку уверенность потребителей в полете будет оставаться низкой при отсутствии вакцины. Итак, американский банк не ожидает, что спрос на реактивное топливо вернется к уровням до COVID-19 по крайней мере до 2023 года.

Когда спрос на нефть достигнет пика

Нефть Brent торговались вечером в четверг на уровне 42,75 доллара за баррель, что на 1,7% больше за сессию, тогда как фьючерсы нефти WTI составили 40,43 доллара, что на 1,5% больше.

Фьючерсы на Brent и WTI поднялись более чем на 80% и 91% соответственно в течение второго квартала, однако они все еще далеки от допандемичних уровней: каждый из них уменьшился на более чем на треть с начала года.

В июне Международное агентство энергетики заявило, что ожидает, что падение спроса на нефть в этом году будет самым большим за всю историю, при этом спрос во втором квартале уменьшился почти на 18 миллионов баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В последний оценке рынка нефти Парижское энергетическое агентство также отметило, что спрос в ближайшие месяцы достигнет более "стабильных условий".

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В долгосрочной перспективе аналитики Goldman Sachs заявили, что сейчас считают, что спрос на нефть не достигнет своего пика не раньше 2030 года.

Мы считаем, что страны, не относящиеся к ОПЕК, и в частности нефтехимическом секторе, будут ключевыми двигателями роста спроса на нефть в следующем десятилетии,

– считают в Goldman Sachs.