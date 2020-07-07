Помпео заявил, что США может запретить китайские соцсети на своей территории. Это заявление появилось на фоне напряженных отношений США и Китая.

США рассматривает запрет TikTok и других программ социальных сетей Китая, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео, пишет CNBC.

Мы относимся к этому очень серьезно. Мы, конечно, это (запрет китайских соцсетей – 24 канал) рассматриваем. Мы очень долго работали над этим вопросом,

– сказал Помпео.

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Вашингтон ведет кампанию против китайских технологических фирм

Ранее Huawei попал под запрет в США, поскольку как полагают, Пекин может использовать оборудование Huawei для шпионажа, и эти данные могут вредить национальной безопасности США. Huawei неоднократно отрицал эти обвинения.

Но TikTok, который принадлежит пекинской ByteDance, также работает под пристальным взглядом служб США еще с прошлого года. Вашингтон обеспокоен тем, что платформа цензирует содержание и Пекин может получить доступ к данным.

Как TikTok реагирует на упреки от США

TikTok пытался дистанцироваться от своей материнской компании в Китае. Фактически TikTok должен был быть назначен для международного рынка, тогда как ByteDance работает в Китае отдельным приложением под названием Douyin.

Компания наняла бывшего руководителя Disney Кевина Майера на должность генерального директора TikTok в начале этого года. Его приоритетом считалось восстановление доверия к компании.

Но администрация Трампа все еще скептически относится к TikTok. На вопрос Fox News, должны ли американцы загружать приложение для социальных медиа, Помпео ответил: "Только если вы хотите, чтобы ваша частная информация была в руках коммунистической партии Китая".

TikTok ранее сообщал, что данные пользователей США сохраняются в Соединенных Штатах, а резервная копия – в Сингапуре. Компания также сообщила, что ее центры обработки данных расположены полностью за пределами Китая, и ни одна из них информация не подпадает под действие китайского законодательства.

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Напряженные отношения Китая и США

Китай и США в прошлом году были на грани торговой войны. Когда этот вопрос несколько уладился, появились другие вызовы: США обвинило Китай в сокрытии информации о коронавирусе и вмешательстве в автономный Гонконг со своим законом о национальной безопасности.