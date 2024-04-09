Інша форма підтримки: який "таємничий пакет" може готувати Джонсон для України

З'явилася інформація, що спікер Палати представників США Майк Джонсон готує "таємний пакет" для підтримки України. Можливо найближчим часом ми побачимо нову допомогу від США, але вже узгоджену Джонсоном.

Ярослав Божко, голова центру політичних студій "Доктрина", зазначив 24 Каналу, що на Україну може очікувати інший формат підтримки. Той, що ближче до республіканців, а не сформований Білим домом.

Дивіться також США передали нову зброю і боєприпаси Україні: їх вилучили під час перевезення до Ємену

"Можливо це означатиме, що Україні вже не виділятимуть просто озброєння, а його доведеться купувати за якимись кредитними угодами", – сказав Божко.

Буде меншою проблемою

У Європи, Британії та інших партнерів України є готовність спонсорувати такі угоди, але без рішення США це неможливо. На думку Ярослава Божка, у будь-якому разі змінений законопроєкт від Джонсона спростив би ці процеси.

Я думаю, що Джонсон намагатиметься від імені республіканців запропонувати іншу парадигму допомоги Україні. Це не найгірший для нас варіант. Краще так ніж ніяк. Тому що те становище, яке ми маємо зараз, коли взагалі немає зрозумілої програми – є набагато гіршим,

– зауважив він.

Ярослав Божко вважає, що поява зрозумілого сценарію про допомогу Сполучених Штатів Америки Україні дасть змогу адаптуватися нашій країні та європейським партнерам, щоб планувати наступні кроки з оборони.

Законопроєкт про фінансову допомогу Україні