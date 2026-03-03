Військовий чесно розповів про зарплати у ЗСУ: "Фінансовий стан – жахливий"

Володимир Зеленський запропонував Європі допомогти фінансово, щоб перевести українську армію на контрактну основу, як це відбувається в Росії. Це правильна ідея, але водночас потрібно розв'язати існуючі в нашому війську проблеми.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовослужбовець, аеророзвідник та ексдепутат Ігор Луценко, пояснивши, з якими фінансовими труднощами стикаються в українській армії. Він розкрив, яка ситуація щодо зарплат військовослужбовців.

Яке фінансове забезпечення військовослужбовців?

"В сьогоднішній українській армії реальний фінансовий стан – жахливий. Це пов'язане з тим, що тривалий час не коригувалося з урахуванням інфляції базове грошове забезпечення і винагорода, так звані бойові, солдатів. Вони коригувалися тільки в один бік – фактичного зменшення. Тобто, чим далі, тим менше ми всі отримуємо грошей", – пояснив Луценко.

Водночас йдеться про те, що потрібні нові супервеликі, по грошах, контракти. Проте, на його думку, потрібно забезпечити хоча б тих військових, які вже служать.

У росіян підйомні за контракт – розуміємо, що це досить часто дорога в один кінець – 5 мільйонів рублів, які, наприклад, сплачують в Санкт-Петербурзі. Виходить приблизно до 50 тисяч доларів, і це дуже багато,

– наголосив Ігор Луценко.

При цьому в України за плечима, за словами військовослужбовця, є багата Європа, і потрібно артикулювати європейцям, що їм необхідно знайти певні фінансові схеми, щоб допомогти українським солдатам.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський вважає, що європейські країни можуть допомогти Україні розв'язати питання кількості людей в армії. Йдеться про можливе переведення української армії з мобілізації на контракти, як це робиться в Росії. За словами Зеленського, Путін платить кожній людині гроші за контракт, в Україні це також можна було робити, але неможливо через брак коштів. Саме у фінансуванні відповідної програми могла б допомогти Європа.

Звичайно, як зауважив він, існують певні обмеження, адже європейські країни не можуть, на його думку, платити зарплату українським військовослужбовцям. Але якщо постаратися, то можна щось придумати. У фінансовій науці існує велика кількість механізмів, які дозволяють обійти так зване пряме фінансування українського війська, щоб ніхто не подумав, що Європа воює на боці України.

Якою є допомога європейців Україні?