Жодних політичних дискусій з Росією: Фінляндія не планує переговори щодо ситуації на кордоні

Росія намагається штучно створити міграційну кризу на кордоні Фінляндії. Гельсінкі закрило пункти пропуску та не планує вести переговори з агресором.

Про це заявив прем'єр Фінляндії. Петтері Орпо наголосив, що з Росією немає жодних політичних дискусій, відтоді як окупанти вторглися в Україну.

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Фінляндія не буде вести переговори з Росією

Прем'єр запевнив, що Фінляндія не має наміру вести переговори з Росією на рівні керівництва держави про ситуацію на східному кордоні. Окрім того, не має наміру сприяти появі таких переговорів.

Ми готові обговорювати на дипломатичному рівні. Політичної дискусії з Росією не було відтоді, як Росія напала на Україну,

– підкреслив Петтері Орпо.

Високопосадовець додав, що ситуація не зміниться, поки не закінчиться загарбницька війна Росії в Україні.

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