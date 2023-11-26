Жодних політичних дискусій з Росією: Фінляндія не планує переговори щодо ситуації на кордоні
Джерело:Helsingin Sanomat
Росія намагається штучно створити міграційну кризу на кордоні Фінляндії. Гельсінкі закрило пункти пропуску та не планує вести переговори з агресором.
Про це заявив прем'єр Фінляндії. Петтері Орпо наголосив, що з Росією немає жодних політичних дискусій, відтоді як окупанти вторглися в Україну.
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Фінляндія не буде вести переговори з Росією
Прем'єр запевнив, що Фінляндія не має наміру вести переговори з Росією на рівні керівництва держави про ситуацію на східному кордоні. Окрім того, не має наміру сприяти появі таких переговорів.
Ми готові обговорювати на дипломатичному рівні. Політичної дискусії з Росією не було відтоді, як Росія напала на Україну,
– підкреслив Петтері Орпо.
Високопосадовець додав, що ситуація не зміниться, поки не закінчиться загарбницька війна Росії в Україні.
Коротко про гібридну війну Росії проти Фінляндії
- Фінські прикордонники заявили, що в попередні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні з Росією до країни намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.
- Через потік нелегалів Фінляндії довелося посилювати кордон. На допомогу прикордонникам направили військових.
- До речі, прикордонники також розповіли, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.
- У ніч проти 18 листопада перестали працювати прикордонні пункти Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа, розташовані вздовж кордону східної частини Фінляндії.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Фінляндія готує рішення про повне закриття кордону з Росією.
- У Кремлі відреагували. Рупор Путіна Пєсков заволав, що це нібито "русофобська позиція".
- 22 листопада Петтері Орпо повідомив, що уряд Фінляндії вирішив закрити сім із восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією. Це рішення набуло чинності опівночі 25 листопада й діятиме до 23 грудня.
- Тож працює лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі. Там шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту. Однак, цей пункт перетину кордону є найбільш важкодоступним для росіян, а ще працює лише 4 години на добу.