Прем’єрка Фінляндії допустила передачу Україні винищувачів: але є умова

Фінляндія може не виключає передачу Україні своїх винищувачів Hornet, адже сама має новішу авіацію. Але для таких постачань є умови.

Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. За її словами, такі дискусії можуть розпочатися у Фінляндії, оскільки країна закупила у США сучасні винищувачі F-35.

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Думаю, ми могли б обговорити Hornet – чи можна було запропонувати їх Україні і яка підготовка для цього потрібна,

– заявила прем'єр.

Водночас голова уряду уточнила, що обговорення щодо передачі Україні винищувачів перебувають на дуже ранній стадії і для таких поставок потрібне широке міжнародне співробітництво.

Зараз Фінляндія має 55 винищувачів F/A-18 Hornet і близько двадцяти тренувальних моделей. Замінити їх на F-35 планується до 2026 року.

Додамо, що Україна давно просить своїх союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі у Парижі, Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати Україні винищувачі якнайшвидше, щоб відбити наступ Росії. Проте, президент США Джо Байден, в інтерв'ю ABC News, яке було показано 24 лютого, заявив, що зараз Україні не потрібні винищувачі F-16, які вона просила.

Прем'єр-міністерка Фінляндії відвідала Київ

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін 10 березня прибула з офіційним візитом до Києва. Вона зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським. Санна Марін разом з президентом Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, із яким сьогодні прощалися в Михайлівському соборі у Києві.

Зазначимо, що це вже другий візит прем'єрки Фінляндії до Києва. 10 березня також стало відомо, що Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку. Надані 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, яке уряд виділив для допомоги Україні у 2022 році.