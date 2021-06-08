Через перехід на "зелену" енергетику: Фінляндія попередила Росію про відмову від її нафти

Фінляндія може скоротити імпорт нафти з Росії. Ймовірно це станеться через рішення країни перейти на "зелену" енергетику.

З початку 2021 року Фінляндія вже на чверть скоротила імпорт горючої копалини. Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в інтерв'ю російському виданні.

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Фінляндія переходить на "зелену" енергетику

За його словами, уряд держави хоче скоротити обсяг викидів парникових газів і використаних ресурсів, які не оновлюються. Наразі частина імпорту в енергоспоживанні країни з Росії становить 60%.

Вуглецева нейтральність, безумовно, скоротить споживання нафти. Це позначиться також на імпорті з Росії,

– зазначив Хаавісто.

Водночас він зауважив, що "зелений перехід" в економіці країни відкриє нові перспективи для співпраці з Росією, попри скорочення імпорту.

Гельсінкі ставить перед собою мету – зробити країну вуглецево-нейтральною до 2035 року.

"Фінляндія дуже зацікавлена ​​у співпраці з Росією в боротьбі зі зміною клімату, у скороченні викидів чорного вуглецю і збільшенні застосування нових екологічно чистих технологій в галузі енергетики", – пояснив Хаавісто.

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