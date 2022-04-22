Фінляндія повідомила Швеції, що готова подати заявку до НАТО вже цієї весни

Фінляндія готується подати заявку до НАТО вже найближчим часом. До цього ж кроку готується і Швеція – війна в Україні показала усі ризики сусідства з росіянами.

Фінляндія хоче якомога швидше посилити свою безпеку. Зробити це фіни хочуть вступом до НАТО.

Читайте також Світ з нами, – у Зеленського кажуть про новий етап військової допомоги Україні

Фінляндія готує заявку на вступ у НАТО

Більшість громадян Фінляндії виступили за вступ на Північноатлантичного Альянсу. Як повідомив Ерккі Туоміоя на зустрічі з спікером парламенту Швеції Андреасом Норленом у Стокгольмі, заявку на вступ у НАТО Фінляндія подасть у найближчі тижні.

Я поінформував шведську сторону, що у Фінляндії більшість громадян виступають за членство в НАТО. Це означає, що ми відправимо заявку на вступ до Альянсу найближчими тижнями, навесні,

– заявив заступник голови комітету із закордонних справ фінського парламенту.

Це викликало у шведської сторони "задовлення". Повідомляється, що Швеція також намагається прискорити власний процес вступу в Альянс.

Буде цікаво – промова Зеленського у Світовому Банку