Тепер у статусі члена НАТО: Фінляндія провела військові навчання біля берегів Росії
Джерело:Військово-Морські сили Фінляндії
Нещодавно Фінляндія повідомила про завершення військових навчань. Вони відбулися за участі Німеччини та Португалії.
Варто наголосити, що ці навчання стали першими для Фінляндії у статусі повноправного члена Альянсу. Що найцікавіше, вони проходили поблизу кордону з Росією.
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Як проходили навчання
Разом з кораблями фінського берегового флоту участь у навчаннях в територіальних водах країни взяли німецький фрегат "Мекленбург-Форпоммерн" і португальський NRP "Бартоломеу Діаш". На обох було близько 400 членів екіпажу.
Самі ж навчання відбулись у Фінській затоці. Кораблі залишатимуться у порту Гельсінкі до 16 квітня.
Це був перший раз, коли ми мали честь провести PASSEX (навчання – 24 Канал) між членами НАТО. Спільна робота пройшла без проблем, тому що ми кілька разів протягом багатьох років посилювали нашу оперативну сумісність під час навчань з групами постійних військово-морських сил НАТО,
– розповів капітан (ВМС) Патрік Ліллквіст.
Фінляндія провела військові навчання / Фото Військово-Морські сили Фінляндії
Зауважимо, що від Фінляндії в навчаннях брали участь кораблі FNS Purunpää, FNS Raahe і FNS Porvoo. Протягом кількох днів військові відпрацьовували оперативну сумісність між суднами-учасниками у створенні картини обстановки та навігації.
Фінляндія у НАТО: головне
- Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, весною 2022 року, Швеція та Фінляндія відмовилися від політики військового нейтралітету. Відтак, обидві країни подали заявки на вступ до НАТО.
- Вже через рік, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31 членом Альянсу, тим самим збільшивши кордон Росії та НАТО на понад 1200 кілометрів. Натомість процес вступу Швеції до Альянсу дещо затягується через розбіжності з Туреччиною.
- До слова, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що приєднання Фінляндії до НАТО стало наслідком агресивної поведінки Путіна. Такої ж думки дотримується і глава Міноборони України Олексій Резніков.