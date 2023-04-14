Тепер у статусі члена НАТО: Фінляндія провела військові навчання біля берегів Росії

Нещодавно Фінляндія повідомила про завершення військових навчань. Вони відбулися за участі Німеччини та Португалії.

Варто наголосити, що ці навчання стали першими для Фінляндії у статусі повноправного члена Альянсу. Що найцікавіше, вони проходили поблизу кордону з Росією.

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Як проходили навчання

Разом з кораблями фінського берегового флоту участь у навчаннях в територіальних водах країни взяли німецький фрегат "Мекленбург-Форпоммерн" і португальський NRP "Бартоломеу Діаш". На обох було близько 400 членів екіпажу.

Самі ж навчання відбулись у Фінській затоці. Кораблі залишатимуться у порту Гельсінкі до 16 квітня.

Це був перший раз, коли ми мали честь провести PASSEX (навчання – 24 Канал) між членами НАТО. Спільна робота пройшла без проблем, тому що ми кілька разів протягом багатьох років посилювали нашу оперативну сумісність під час навчань з групами постійних військово-морських сил НАТО,

– розповів капітан (ВМС) Патрік Ліллквіст.

Фінляндія провела військові навчання / Фото Військово-Морські сили Фінляндії

Зауважимо, що від Фінляндії в навчаннях брали участь кораблі FNS Purunpää, FNS Raahe і FNS Porvoo. Протягом кількох днів військові відпрацьовували оперативну сумісність між суднами-учасниками у створенні картини обстановки та навігації.

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