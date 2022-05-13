Фінляндія та Швеція відреагували на заяву Ердогана проти їхнього вступу до НАТО

Для Фінляндії та Швеція стала несподіванкою позиція Туреччини щодо їхнього вступу до НАТО, оскільки раніше подібних заяв не звучало.

Про це заявили міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії. За їхніми словами, на нещодавніх зустрічах їхній колега транслював іншу позицію.

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Реакція Швеції на слова Ердогана

Я зустрілася зі своїм турецьким колегою напередодні, і ми також обговорювали можливу заявку Швеції на членство в НАТО кілька тижнів тому на двосторонній зустрічі,

– сказала глава МЗС Швеції Анн Лінде.

Вона зазначила, що має хороші та конструктивні стосунки з турецьким міністром закордонних справ, і він нічого подібного не казав. Також не озвучували негативну позицію проти вступу Швеції до НАТО й посли Альянсу з 30 країн

Вона висловила сподівання що цю ситуацію вдасться обговорити та владнати. "І якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн" – сказала Лінде.

Реакція Фінляндії на слова турецького президента

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто розповів, що раніше його турецький колега позитивно відреагував на членство обох скандинавських країн у НАТО.

"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов'язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити",

– додав фінський міністр.

Що сказав Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив що його країна, негативно оцінює плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до НАТО. І порівняв скандинавські країни з гостьовим будинком для терористичних організацій. Під цим він мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, яким дали притулок у скандинавських країнах.

За його словами, колись Туреччина вже "зробила помилку" і дозволила Греції вступити до Альянсу і він не хоче знову її повторення. Він також вказав, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето на прийом цих двох країн.

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