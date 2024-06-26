Перша країна ЄС відмовилась від скрапленого газу Росії: скільки коштів втратить Москва

Євросоюз ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, на імпорт російського скрапленого природного газу. Фінляндія стала першою країною, яка долучилась до них.

Фінська державна компанія з постачання газу Gasum відмовилась від купівлі скрапленого природного газу з Росії. Стратегічний радник Razom We Stand Олег Савицький сказав 24 Каналу, що наразі тривають в Європі політичні баталії щодо припинення імпорту російського газу.

До теми Обмеження в 14 пакеті санкцій торкнулися транзиту російського газу через європейські порти

Процес неминучий

Найбільшими імпортерами скрапленого газу в Європі є Іспанія, Франція і Бельгія. Вони наразі не демонструють суттєвих рухів у тому, щоб підтримати санкції проти Росії.

Водночас в парламенті Франції точаться гострі дискусії про те, що країна має припинити імпорт російського скрапленого природного газу,

– зазначив Савицький.

Проте компанії з Франції, Бельгії, Іспанії, які тривалий час "сиділи" на російському скрапленому газі, не поспішають згортати бізнес з Росією.

Однак цей процес неминучий. За першими санкціями будуть наступні. Цей бізнес буде закриватися,

– впевнений він.

Перший удар по експорту скрапленого природного газу націлений на перекриття доступу до зовнішніх ринків, тому що Росія була і є критично залежною від європейських портів для експорту на зовнішні ринки – в Індію, Китай та інші країни світу.

В Росії дуже маленький флот танкерів для ЗПГ. Вони дорогі в обслуговуванні, тому що ці танкери спеціально призначені для того, щоб заходити в північні моря і доставляти газ з півострова Ямал. Якщо ці танкери плаватимуть увесь маршрут від Ямалу до Шанхаю, то логістичні витрати росіян значно зростуть.

Бізнес-модель росіян, за його словами, була розрахована на використанні танкерів третіх країн через перевалку в європейських портах. Однак 14-й пакет санкцій ЄС це скасовує.

"Ці санкції мають завдати Росії значної шкоди. Перевалка скрапленого природного газу і експорт на азійські ринки приносили Москві щонайменше 2 мільярди євро на рік. Росіяни вже зараз їх втратили. Надалі все залежатиме від країн-членів ЄС – як швидко вони будуть відмовлятися від імпорту російського скрапленого газу", – підкреслив Олег Савицький.

14-й пакет санкцій від ЄС проти Росії: важливе