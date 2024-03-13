"Настав час прокинутися": у Фінляндії заявили, що Росія вже почала атакувати країни ЄС

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав Євросоюз інвестувати у безпеку та зміцнювати власні кордони на фоні війни в Україні. Він зазначив, що Росія вже почала атакувати інших сусідів, але гібридним шляхом.

Петтері Орпо заявив це під час дебатів у Європарламенті. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Росія вже почала атакувати країни ЄС

Прем'єр Фінляндії заявив, що війна в Україні – це не просто військовий конфлікт в Європі, а суворе нагадування європейцям про крихкість безпеки та загрозам для цінностей ЄС. Відповідно до його слів, Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією в понад 1300 кілометрів, як ніхто розуміє важливість безпеки.

Після холодної війни ми нагадали про свою відданість підтримці надійної й незалежної обороноздатності. Наше рішення про вступ до НАТО не було легковажним. Це був чіткий сигнал нашої відданості європейській безпеці,

– зазначив Орпо.

Так, фінський політик закликав європейських партнерів зміцнювати кордони Євросоюзу. За його словами, війна в Україні стала "тривожним дзвінком" для європейців. Зокрема, Росія вже почала атакувати країни ЄС та НАТО гібридним шляхом.

"Росія використовує міграцію як зброю для тиску на Фінляндію та весь ЄС. Росія підштовхує громадян третіх країн до нашого східного сухопутного кордону. Це неприйнятно. Цифри все ще відносно низькі, але явище викликає занепокоєння", – промовив із трибуни прем'єр.

Політик зазначив, що якщо це явище не зупинити зараз, то кількість нелегальних мігрантів зростатиме. Саме тому Фінляндія закрила сухопутний кордон з Росією та готує нове законодавство, що буде захищати Євросоюз.

Кордон між Фінляндією та Росією залишається закритим