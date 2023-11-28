Фінляндія закриває весь кордон з Росією на 2 тижні

Фінляндія станом на 28 листопада ухвалила рішення про закриття кордону з Росією. Мовиться про тривалість – 2 тижні.

Рішення набуде чинності вже у ніч з 29 на 30 листопада. Його дія триватиме до 13 грудня.

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Раніше Фінляндія вже закрила майже всі пункти пропуску. Чинним залишався лише КПП "Райя-Йоосеппі" у Лапландії. Наголошують, що тепер подати заявки на отримання притулку можна лише у портах і аеропорту.

Окрім того, наголосили, що обмеження не стосуватиметься залізничних перевезень. Влада країни заявила, що Росія намагалася чинити вплив на Фінляндію. Це – неприпустимо.

Росіяни залишаються за бортом цивілізації

Росіяни вже панікують у мережі через це рішення. Перед російськими окупантами закриваються двері усього цивілізованого світу. Вони можуть скільки завгодно сидіти у себе й нити через те, що залишилися за бортом розвитку та цивілізації. Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Зокрема, активно долучається Фінляндія. Країна може збільшити обсяг допомоги Україні. Відповідні поправки внесли до проєкту бюджету на 2024 рік.