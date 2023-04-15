У Фінляндії запускають найбільший в Європі ядерний реактор: будували 18 років
Джерело:Yle
Фінляндія запускає на повну потужність найбільший у Європі ядерний реактор №3 атомної електростанції "Олкілуото" (OL3). Його будівництво довго відкладали.
Ядерний реактор "Олкілуото 3" (OL3) розпочне регулярну роботу вже в неділю 16 квітня. Запуск АЕС неодноразово відкладали через різні технічні проблеми.
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Новий блок АЕС запустять на добу раніше, ніж планували
У Фінляндії нарешті дочекались на запуск третього енергоблоку АЕС "Олкілуото". У ніч на 16 квітня він почне регулярне вироблення електроенергії. Це на добу раніше запланованого, напередодні остаточний запуск планували на 17 квітня.
Зараз потужність третього реактора становить 1 590 мегават, це означає, що реактор працює практично на повну потужність, яка становить 1 600 мегават.
Станцію повинні були добудувати ще у 2009 році: що ж трапилось
- Інвестиційне рішення про будівництво третьої атомної електростанції в "Олкілуото" ухвалили у 2003 році. Тоді передбачалося, що станція буде готова до комерційної експлуатації у травні 2009 року. Але згодом дати запуску переносилися на 2013, 2015 і 2018 роки.
- Цікаво, що вартість будівництва даного реактора оцінювалася в 3 мільярди євро, проте потім підрядник Areva оцінив завершення будівництва в 8,5 мільярда євро, що майже втричі більше. Через це Фінляндія скасувала заплановане будівництво четвертого енергоблоку на "Олкілуото".
- Третій реактор зрештою запустили 21 грудня 2021 року, а виробництво електроенергії почалося 12 березня 2022 року. Проте у травні 2022 року в пароперегрівачі турбіни виявили сторонній матеріал й станцію зупинили для ремонту.
- 30 вересня 2022 року реактор вперше вийшов на максимальну потужність, але у жовтні виявили пошкодження всіх помп поживної води, тому 3 блок знову зупинили для проведення розслідування.