У Фінляндії запускають найбільший в Європі ядерний реактор: будували 18 років

Фінляндія запускає на повну потужність найбільший у Європі ядерний реактор №3 атомної електростанції "Олкілуото" (OL3). Його будівництво довго відкладали.

Ядерний реактор "Олкілуото 3" (OL3) розпочне регулярну роботу вже в неділю 16 квітня. Запуск АЕС неодноразово відкладали через різні технічні проблеми.

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Новий блок АЕС запустять на добу раніше, ніж планували

У Фінляндії нарешті дочекались на запуск третього енергоблоку АЕС "Олкілуото". У ніч на 16 квітня він почне регулярне вироблення електроенергії. Це на добу раніше запланованого, напередодні остаточний запуск планували на 17 квітня.

Зараз потужність третього реактора становить 1 590 мегават, це означає, що реактор працює практично на повну потужність, яка становить 1 600 мегават.

Станцію повинні були добудувати ще у 2009 році: що ж трапилось