Фінляндія затримала 21 яхту російських бізнесменів

Активи російських бізнесменів продовжують заморожувати по всьому світу. Так, у Фінляндії затримали 21 яхту, яка належить громадянам Росії, котрі потрапили до санкційного списку.

Наразі яхти затримала митниця Фінляндії. Якщо вона виявить належність суден або російським особам, або компаніям, що потрапили під санкції Євросоюзу, то їх можуть узагалі конфіскувати.

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Місцеві митники можуть "заморозити" майно

Спочатку співробітники фінської митниці проведуть перевірку. Вона необхідна для того, щоб виявити, чи мають бодай якийсь стосунок затримані яхти до осіб або компаній з Росії, на яких накладені санкції ЄС. У випадку, якщо зв'язок таки виявлять, може відбутися "заморозка" майна.

Складно зрозуміти, чи російські це яхти, адже вони зареєстровані по всьому світу,

– кажуть генеральний директор компанії, яка керує зимовим складом у Ловійсі.

Зазначимо, що це не поодинокі випадки затримки яхт, які можуть належати росіянам, які потрапили до санкційних списків. Так, у Гібралтарі напередодні затримали судно, яке пов'язують з Дмитром Пумпянським. ЗМІ повідомляють, що яхта Axioma пришвартувалася у Гібралтарі під мальтійським прапором 21 березня. Місцева влада повідомляє, що наразі судно підлягає арешту до подальшого розпорядження.

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