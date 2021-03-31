У парламенті Фінляндії назвали незаконною заборону виходити з дому через карантин

У парламенті Фінляндії назвали неконституційною загальну заборону виходити з дому. Уряд запропонував впровадити її для боротьби з пандемією коронавірусу.

Відповідний проєкт назвав незаконним саме Конституційний комітет парламенту Фінляндії. Водночас заборона передбачала перелік винятків, які можуть обмежити свободу пересування людей.

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У парламентському комітеті зазначили, що запропонований проєкт суперечить Конституції і у чинному варіанті дозволяє інтерпретації. Члени комітету підтримали висновок.

Базовий підхід урядової пропозиції заборонити пересування загалом – є цілковито непропорційним і не відповідає Конституції,

– зауважив голова комітету Антті Рінне.

Члени комітету переконані, що увесь підхід проєкту уряду необхідно змінити. Аннті Рінне додав, що заборони й обмеження мають стосуватися основних джерел зараження – приватних вечірок та пересування групами.

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