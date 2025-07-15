Засмагає та користується інтернетом в ізоляторі: у Фінляндії затримали колишнього "вагнерівця"

Колишній "вагнерівець" подав у Фінляндії прохання про притулок, зараз перебуває в ізоляторі з доступом до телефону, вільним пересуванням і можливістю засмагати у дворі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle. Цю інформацію виданню також підтвердив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Прикордонники затримали росіянина у червні.

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Що про це відомо?

Минулого тижня ЗМІ у Фінляндії повідомили про затримання росіянина, який воював у складі найманців "Вагнера" в Україні. Чоловік перетнув кордон поблизу міста Кітее в Північній Карелії.

Фінський премʼєр-міністр казав, що про затримання йому стало відомо ще у червні, його знайшли прикордонники. Зараз росіянина допитують. Наразі влада займається цим та вирішує наступні кроки.

Згідно з оприлюдненою інформацією, колишнього "вагнерівця" підозрюють у незаконному перетині кордону, а поліція Фінляндії перевіряє, чи його минуле дає підстави для інших кримінальних справ.

За словами джерел Yle, російського військового звати Євген. Пропагандистам чоловік розповідав, що добровільно вступив у російське військо у 2022 році й брав участь в операціях у Бахмуті.

Дані російських та українських ЗМІ свідчать про те, що Євген служив командиром роти у 433-му мотострілковому полку збройних сил Росії та воював на сході України, зокрема у Бахмуті та під Селидовим.

Також пишуть, що в одному зі своїх інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, фігуруючи зразковим солдатом, Євген розповідав, як його підрозділ знищив автомобіль з українськими воїнами.

Петтері Орпо додав, що поки ні Росія, ні Україна не надсилали запитів стосовно росіянина. Yle пише, що у Фінляндії є два спеціалізовані ізолятори, де перебувають подібні шукачі притулку.

За даними видання, затримані в таких ізоляторах мають більше свободи, ніж у в'язниці. Вони мають змогу мати власні ноутбуки, мобільні телефони та підключення до інтернету, а також вільно телефонувати.

В ізоляторах утримуваних розміщують у дво- або одномісних кімнатах, доступні спортзали, ігрові зони та телевізори. Щодня вони мають щонайменше годину на подвір'ї для бігу, ігор з мʼячем або засмагання.