У Фінляндії завершують будівництво найбільшого атомного реактора у Європі

У Фінляндії проводять завершальні роботи щодо будівництва п'ятого ядерного реактора атомної електростанції Olkiluoto 3. Він буде найбільшим в Європі і, ймовірно, одним із найсучасніших у світі.

Відповідну атомну станцію будують ще з 2005 року. Водночас за інформацією видання, її мали запустити до 2009 року.

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Проте управління радіаційної і ядерної безпеки Фінляндії лише нещодавно дало свій дозвіл завантажити станцію паливом.

Вартість заводу приблизно в 3 мільярди євро виросла до 8,4 мільярда. Відповідні зміни спричинили проблеми з безпекою і несправними компонентами.

Також мовилося про судові позови, переговори щодо умов завершення проєкту досі тривають між фінською компанією TVO та консорціумом Areva-Siemens, що будує реактор.

Що відомо про реактор