У Фінляндії заявили про готовність воювати з Росією та назвали умови

Фінляндія не виключає напад Росії. Ба більше, протягом останніх десятиліть країна готувалася протистояти російській агресії.

Тож Фінляндія готова воювати, якщо це станеться. Таку заяву зробив командувач Силами оборони Фінляндії, генерала Тімо Ківінена.

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Він підкреслив, що його країна створила значний арсенал, але вирішальним є мотивація фінів та додав, що навіть після вступу до НАТО основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме вона сама.

Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні – 24 канал), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації,

– заявив Ківінен.

Шлях Фінляндії до НАТО та реакція Росії

Фінляндія і Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Менш ніж за 2 тижні до цього, 4 травня, російський Мі-17 двічі несанкціоновано залітав у повітряний простір Фінляндії.

За повідомленням фінської Прикордонної служби, перше порушення повітряного простору відбулося у Кітее, що у Північному Карельському регіоні, а друге – менш ніж за 100 кілометрів, у Раутьярві, що у Південній Карелії.

У повітряний простір над Кітее російський військовий вертоліт залетів вглибину на близько 700 метрів, а над Раутьярвою – на 500 метрів. Зазначається, що порушення повітряного простору відбулось під час патрулювання російським гвинтокрилом кордону з боку Росії.

Зауважимо, що країна-агресорка надзвичайно болюче сприйняла наміри Фінляндії вступити у НАТО. Адже Володимир Путін називав одним з планом "спецоперації" – а насправді війни – в Україні нерозширення Альянсу. Тим часом сталося протилежне – до НАТО "попросилися" і Фінляндія, і Швеція.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генерал Марк Міллі заявив, що якщо Фінляндія та Швеція приєднаються до Альянсу, Росія опиниться у важкому військовому становищі в Балтійському морі.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що вони приготували "сюрприз" для Фінляндії через її бажання вступу до НАТО. Вона зазначила, що їх відповідь буде військовою, проте інших деталей вона не розповіла.

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