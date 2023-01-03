Від себе та рідних: фінська письменниця передала "привіт" росіянам на снаряді

Фінсько-естонська письменниця та громадська діячка Софі Оксанен надіслала кошти на допомогу ЗСУ. Крім того, Софі передала росіянам своєрідний "привіт" на снаряді.

Як зазначила сама письменниця, цього року її гроші за феєрверк пішли на снаряд для української армії. На замовленому боєприпасі написали "Jaxuhali", що у перекладі з фінської означає "обійми підтримки".

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Родина письменниці також боролась проти Росії

Софі Оксанен також повідомила, ніби відчуває, як її фінський дідусь, ветеран двох радянсько-фінських воєн, та естонський дідусь, учасник Руху опору "Лісових братів", а також брати естонської бабусі, які загинули під час полювання НКВД, теж надіслали свої побажання росіянам.

Снаряд, який замовила письменниця / Фото з інстаграму Софі

Крім того, активістка наголосила, що усі охочі також можуть надіслати "власні новорічні побажання" Росії за допомогою сервісу SignMyRocket.

Втрати росіян станом на 3 січня

SignMyRocket – сервіс, котрий дозволяє замовити напис на артилерійських та мінометних боєприпасах за внесок для ЗСУ. Наразі ним вже скористались декілька тисяч осіб, сума зібраних коштів становить понад півмільйона доларів США.

Загалом від 24 лютого 2022 року ЗСУ вже ліквідували 108 190 загарбників. Проте зазначимо, що ці дані не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію, а також не враховує дані щодо поранених окупантів.

Тож за добу ворог втратив: