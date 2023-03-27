Пам'яті Героя: відомий фінський художник намалював останні секунди життя Олександра Мацієвського
27 березня 2023, 08:42Читать новость на русском
Джерело:Збройні Сили України
На початку березня весь світ сколихнула історія вбивства росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні". Нещодавно СБУ підтвердила, що загиблий воїн – Олександр Мацієвський.
Увесь цивілізований світ засудив варварські дії окупантів. А президент України Володимир Зеленський надав Мацієвському звання Героя України.
До теми СБУ остаточно підтвердила особу військового, розстріляного окупантами за "Слава Україні"
Фінський художник намалював Героя
Відомий фінський художник Кай Стенвалл намалював Олександра Мацієвського в останні секунди життя. Картину військового, якого розстріляли росіяни, митець назвав "Пам'яті українського Героя".
Робота виконана олійними фарбами на дошці.
Розстріл окупантами Героя України Мацієвського
- 6 березня українців шокувало відео в мережі, на якому українського військового розстрілюють після слів "Слава Україні".
- Згодом вдалось встановити його ім'я – вбитим бійцем виявився український снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Вони воювали біля Соледара.
- Матір розповіла, що востаннє син їй зателефонував 29 грудня 2022 року. Після чого пішов на завдання і зв'язок з ним зник. Матір впізнала свого сина на відео в мережі. Це трапилось вже після похорону.
- Згодом Володимир Зеленський посмертно надав Олександру Мацієвському звання Героя України. У 42-річного Героя залишився 19-річний син та мати. Військовий був розлучений.