Між Естонією та Фінляндією пошкоджено підводний електрокабель: чи причетні росіяни

Два підводні кабелі Estlink сполучають Естонію та Фінляндію через Фінську затоку. Удень на Різдво один із них, Estlink 2, був пошкоджений. 24 Канал зібрав деталі.

Влада не оприлюднила назви суден, які проходили в момент пошкодження над кабелем. Але журналісти назвали їх. Вони можуть бути пов'язані з Росією.

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Що каже влада Естонії і Фінляндії

Естонські та фінські системні оператори, Elering і Fingrid, оперативно працюють над тим, щоб виявити причину відключення. У четвер естонський уряд збереться на засідання, щоб обговорити інцидент.

Естонські енергетики задіють резервні потужності. Вони не можуть стверджувати, що це було чиєсь втручання. Про будь-які підозрілі рухи в районі кабелю або підстанції не відомо. Також не ясне точне місце пошкодження.

"Після аварії в роботі залишилася лише лінія Estilink 1 потужністю 350 мегаватів. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанеметс повідомив ERR, що наразі всі сторони мають мало інформації", – поінформували журналісти.

Ляанеметс додав: якщо з'ясується, що втручання все ж було, то три нещодавні обриви кабелю за короткий проміжок часу – точно не збіг. Він мав на увазі пошкодження у листопаді двох кабелів зв'язку, які пролягають по дну Балтійського моря.

До слова, на січень запланована безпекова зустріч міністрів внутрішніх справ європейських країн. Вони обговорять нещодавні атаки на підводну інфраструктуру.

На інцидент відгукнувся прем'єр-міністр Фінляндії.

Лінія електропередач Estlink 2 між Фінляндією та Естонією вийшла з ладу сьогодні вдень. Влада все ще не спить у Різдво та розслідує інцидент. Втрата зв'язку не вплине на постачання електроенергії фінам,

– написав він.

У момент пошкодження над кабелем проходили два судна

Мова про вантажне судно Xin Xin Tian 2 під прапором Гонконгу. Воно вийшло з Санкт-Петербурга у вівторок і прямує до порту Порт-Саїд у Єгипті. Й опинилося над підводним кабелем Estlink 2 саме в той час, коли оператори зафіксували несправність. Про це свідчать дані MarineTraffic.

Шведське видання Aftonbladet повідомило, що Xin Xin Tian 2 пов'язаний із судном Newnew Polar Bear, яке пошкодило газопровід Balticconnector у жовтні 2023 року. Швидше за все, Xin Xin Tian 2 належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи "Торгмол", що має тісні зв'язки з Росією.

Пізніше представник Fingrid повідомив, що під час пошкодження біля кабелю перебувало щонайменше два судна. У четвер підводний кабель протестують, а до того мають перевірити підстанції.

У січні Estlink 2 не працював через несправність, ремонт тривав до початку вересня.

За даними Aftonbladet, друге судно, яке бачили на Різдво біля кабелю Estlink 2, – це Eagle S під прапором Островів Кука.

Російські ЗМІ написали, що по всій Норвегії нібито зупинилися потяги через несправність у системі зв'язку між потягами та диспетчерським пунктом.