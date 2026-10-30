Зброю Fire Point адаптували для ударів по Росії без допомоги Starlink, – Reuters

Український виробник зброї Fire Point адаптував своє озброєння для ударів по стратегічних цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях без супутникових послуг SpaceX. Системи навігації дозволяють ракетам і дронам завершувати місії навіть без зовнішнього сигналу.

Про це в інтерв'ю Reuters повідомила гендиректорка Fire Point Ірина Терех.

Удари без зв'язку SpaceX

Українські військові у жовтні зіткнулися з десятиденними обмеженнями швидкості Starlink та Starshield, що суттєво ускладнило захист від безпілотників та проведення операцій.

За словами очільниці підприємства, українські розробники знайшли обхідні шляхи, які дозволили бити по ворогу без використання супутникового зв'язку.

Ми будували з урахуванням цього. Системи Fire Point розроблені для завершення місії без супутникового зв'язку. Навігація, яка працює без будь-якого зовнішнього сигналу, є пріоритетом,

– сказала Терех.

Гендиректорка компанії відмовилась надати подробиці, але підкреслила, що доступ до систем SpaceX над російською територією був би "значним покращенням".

Ми знайшли спосіб технологічно подолати цю проблему, але це охоплює, ймовірно, лише 15 – 20% того, що ми могли б зробити, якби Starlink працював (над Росією),

– зазначила Терех.

Вона також звернула увагу, що доступ до систем SpaceX стане "переломним моментом", який дав би змогу ефективно полювати на російські балістичні установки.

Ми хочемо союзу з Америкою, де правила відомі заздалегідь, щоб питання про те, чи можемо ми захищатися, не поставало знову кожні кілька тижнів залежно від чийогось настрою,

– підсумувала керівниця Fire Point.

Нові балістичні розробки компанії

Терех розповіла, що цього місяця Україна вперше застосувала нову тактичну балістичну ракету FP-7 в бойових умовах, уразивши ціль на ТОТ. Вона має дальність близько 300 кілометрів та може бути запущена для знищення пускових установок балістичних ракет малої дальності "Іскандер".

"Наша нова ракета FP-7 може, серед іншого, стати цінним доповненням до арсеналу, який допомагає захищати наші міста", – додала Терех, пояснивши, що такий варіант дешевший за використання ракет-перехоплювачів Patriot.

Робота над далекобійною FP-9 та проєктом Freyja

Підприємство також створює потужнішу балістичну ракету FP-9. Через дальність її польоту у 800 кілометрів процес розробки та випробувань складніший. Попри це, на думку Терех, зброю планують довести до повної бойової готовності ще цього року.

Крім ударного озброєння, Fire Point координує загальноєвропейську програму протиракетного захисту Freyja. Очікується, що випробування перехоплення віртуальної цілі відбудеться до кінця 2026 року, а збиття реальної фізичної мішені запланували на середину 2027 року.