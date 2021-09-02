Фірма Авакова не сплачує багатомільйонний кредит за віллу в Італії, – ЦПК

Фірма, яка належить ексміністру внутрішніх справ Арсену Авакову, не сплачує кредит за віллу в Італії. Мовиться орієнтовно про 3,2 мільйони євро.

Відповідна інформація з'явилась після аналізу аудиторського звіту з Італійського реєстру компаній. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

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Італійська компанія Авакова не сплачує кредит за віллу

Італійська компанія ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит у 3,2 мільйона євро в Італії,

– мовиться у повідомленні.

Щоб купити віллу, компанія, що згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит на 3,2 мільйона євро на 10 років. Згідно зі звітом, за 2020 рік вартість даного будинку з землею складала 3,5 мільйона євро.

Згідно з умовами кредиту, виплата мала початись від 30 червня 2018 року. З того часу кожні 6 місяців на рахунок мали сплачувати кошти для погашення.

Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня 2020 року виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася,

– розповіли в ЦПК.

Окрім того, з фінансової звітності компанії невідомо, хто "щедрий невимогливий кредитор італійських фірм Авакова". Адже у ЦПК розповіли, що "факт непогашення кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром. Наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був".

Коротко про віллу Арсена Авакова