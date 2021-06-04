Фірма з орбіти сина Януковича володіє частиною елітного бізнес-центру в Москві, – "Схеми"

Журналісти програми "Схеми" виявили пов'язану зі сином президента-втікача Януковича Олександром компанію, у власності якої перебуває частина елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земля під ним.

Відповідно до російського реєстру нерухомості, власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований бізнес-центр і відповідної його самого частки, є фірма "Прайм-М". Її очільник – Олександр Єрмольчук.

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"Схеми" повідомляють, що людина з таким іменем та прізвищем щонайменше у період з 2012 по 2013 рік керувала двома українськими акціонерними товариствами – "Мако Холдінг" та "Маринсервіс".

Згідно з українським реєстром юридичних осіб, водночас бенефіціаром цих підприємств був син президента-втікача Януковича Олександр.

Фірма з орбіти сина Януковича володіє частиною елітного бізнес-центру в Москві / Графіка "Схеми"

Журналістам також вдалося виявити ще один зв'язок між Януковичем та цим бізнес-центром. За адресою Atlantic прописана інша фірма, "Восточний альянс", якою володіє Едуард Слинько.

"Схеми" встановили, що особа з таким іменем та прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНІ". Її бенефіціаром через "Мако Холдінг" теж був син президента-втікача.

Компанія з орбіти сина Януковича володіє частиною бізнес-центру в Москві / Графіка "Схеми"

У розслідування йдеться, що орендна ставка на рік у бізнес-центрі Atlantic, за даними російських профільних сайтів з оренди нерухомості, становить близько 600 доларів за квадратний метр.

Розслідування "Схем" щодо елітного БЦ Atlantic у Москві: дивіться відео