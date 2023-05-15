Фірташ отримав підозру від СБУ і БЕБ: в компаніях олігарха проводять обшуки

Український олігарх Дмитро Фірташ отримав підозру від СБУ та БЕБ у вчиненні злочину. Тепер у компаніях Фірташа проводять обшуки.

За матеріалами слідства, підконтрольні Фірташу фірми купували газ у його ж компанії. На цій схемі вони розкрадали понад 70% коштів, що призначалися для купівлі блакитного палива.

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У компаніях Фірташа тривають обшуки

Дмитро Фірташ, а також 8 топменеджерів його компаній, таких як "Регіональна газова компанія" та "Йє енергія", підозрюються у незаконному виведенні грошей, що мали йти на закупівлю газу для українців. Тепер Служба безпеки та Бюро економічної безпеки проводить обшуки у будинках та офісах керівників фірм олігарха і начальників управління облгазів.

У топменеджерів компаній Фірташа проводять обшуки / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Правоохоронці виявили, що український олігарх та його компанії отримували 30% від обсягів закупки палива та створювали штучний дефіцит для українського населення. Щоб уникнути відповідальності Фірташ та його посіпаки покривали дефіцит коштами з бюджету, а всі виведені гроші потрапляли до рук олігарха.

Представники СБУ та БЕБ наголосили, що за 7 років таких махінацій компанії Фірташа завдали збитків державі на 18 мільярдів гривень.

Після того, як правоохоронці провели обшук, вони повідомили підозру 2 керівникам "Регіональної газової компанії" та 5 очільникам облгазів за привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі 5 підозрюваних переховуються від правосуддя за кордоном, тому СБУ та БЕБ планують оголосити їх у міжнародний розшук.

Що відомо про олігарха Дмитра Фірташа