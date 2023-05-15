Фірташ отримав підозру від СБУ і БЕБ: в компаніях олігарха проводять обшуки
Джерело:СБУ
Український олігарх Дмитро Фірташ отримав підозру від СБУ та БЕБ у вчиненні злочину. Тепер у компаніях Фірташа проводять обшуки.
За матеріалами слідства, підконтрольні Фірташу фірми купували газ у його ж компанії. На цій схемі вони розкрадали понад 70% коштів, що призначалися для купівлі блакитного палива.
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У компаніях Фірташа тривають обшуки
Дмитро Фірташ, а також 8 топменеджерів його компаній, таких як "Регіональна газова компанія" та "Йє енергія", підозрюються у незаконному виведенні грошей, що мали йти на закупівлю газу для українців. Тепер Служба безпеки та Бюро економічної безпеки проводить обшуки у будинках та офісах керівників фірм олігарха і начальників управління облгазів.
У топменеджерів компаній Фірташа проводять обшуки / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
Правоохоронці виявили, що український олігарх та його компанії отримували 30% від обсягів закупки палива та створювали штучний дефіцит для українського населення. Щоб уникнути відповідальності Фірташ та його посіпаки покривали дефіцит коштами з бюджету, а всі виведені гроші потрапляли до рук олігарха.
Після того, як правоохоронці провели обшук, вони повідомили підозру 2 керівникам "Регіональної газової компанії" та 5 очільникам облгазів за привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі 5 підозрюваних переховуються від правосуддя за кордоном, тому СБУ та БЕБ планують оголосити їх у міжнародний розшук.
Що відомо про олігарха Дмитра Фірташа
- Дмитро Фірташ – проросійський олігарх, що перебуває під санкціями РНБО з 2021 року. Він є співвласником медіагрупи Inter Media Group та засновником групи компаній з хімічної промисловості Group DF.
- Олігарха заарештували у Відні у 2014 році за запитом США. Згодом, вже у 2019 році міністр юстиції Австрії дозволив видати Фірташа американській владі, але негайної екстрадиції не відбулося через запит про повторний розгляд справи.
- Українська влада у травні 2022 року повернула Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав Фірташу, у власність держави.
- У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ вже проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, якими володіє Дмитро Фірташ.