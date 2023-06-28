Білорусь зробила Фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції, – DW

Дмитра Фірташа ніяк не можуть екстрадувати до США. Причому цього разу на заваді стало те, що Білорусь зробила з українського бізнесмена дипломата.

Власне, для того, щоб він міг залишатися в Австрії, Білорусь надала Дмитрові Фірташу дипломатичну посаду у Відні. Це дозволило унеможливити його екстрадицію до Сполучених Штатів.

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Фірташ хоче отримати дипломатичний імунітет

Про це пишуть у виданні. У ньому зазначають, що отримати дипломатичний імунітет Фірташ прагне через роботу при UNIDO.

Що таке UNIDO Це Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Її мета – сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу. Зі штаб-квартири у Відні координуються проєкти UNIDO. Серед них – стипендійна програма для жінок Нігерії, які прагнуть торгувати холодильниками та кондиціонерами та інші.

Прагнення Фірташа примазатися до UNIDO можна чітко побачити, вивчивши текст рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах. Його ухвалили 14 червня, і документ на 30 сторінок містить аргументи на користь захисту Фірташа. Вони дозволили поставити хрест на 9 роках судової тяганини щодо екстрадиції бізнесмена до США. За наявними даними, справу розглядатимуть знову.

Ключову роль зіграла посада, яку Фірташ отримав при UNIDO. Вона, наголошували правозахисники, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування.

З урахуванням аргументів апеляційний суд зобов'язав суд першої інстанції. Він, коли проводитиме повторний розгляд справи, повинен буде визначити, чи можна вважати Фірташа дипломатом. Якщо так, то йому вкотре вдасться уникнути екстрадиції до Сполучених штатів.

До чого тут Білорусь і Лукашенко