"Фіцо бореться за гроші": Зеленський розкрив, що Київ пропонував компроміс Словаччині щодо газу

Роберт Фіцо у пошуках збереження транзиту російського газу через Україну у Словаччину вдався до зустрічі з диктатором Владіміром Путіним. Володимир Зеленський такий крок розкритикував.

Він заявив, що Київ пропонував йому компроміс у питанні транзиту й розкрив деталі щодо цього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента.

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Що пропонував Зеленський для Фіцо

Як розповів український лідер, його нічого не дивує після розмови з прем'єром Словаччини в Брюсселі в присутності всіх європейських лідерів. Він наголосив, що наша держава бореться за життя, в той час, як Роберт Фіцо бореться за гроші, і "причому навряд чи заради грошей для Словаччини".

Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню. Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту,

– заявив Зеленський.

За його словами, Київ був готовий домовитися про транзит будь-якого іншого газу, аби не російського, на запит Єврокомісії, проте Роберт Фіцо не захотів йти на компроміс та досягти певної компенсації для свого народу, а також співпрацювати з Єврокомісією.

"Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє. Всім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу", – резюмував глава держави.

До слова, словаки вчинок свого прем'єр-міністра також не оцінили й вийшли на протест під назвою "Досить Росії" у Братиславі. Натовп вигукував "Слава Україні", а також "Зрадник" на адресу Фіцо, який "посилює російський вплив і зловживає темою транзиту газу для підтримки співпраці з Росією".