Словаччина бурхливо відреагувала на заяву Зеленського про "другий енергетичний фронт"
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні припинити постачати електроенергію. Президент України Володимир Зеленський заявив, що цим він відкриває "другий енергетичний фронт", на що обурилися у словацькому МЗС.
Там вважають слова свого прем'єра перебільшеними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС Словаччини.
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Словаччина закликала Україну "не створювати нових ворогів"
"Ми відкидаємо будь-які нісенітниці про відкриття другого енергетичного фронту, про який безпідставно фантазує президент України Володимир Зеленський, а також про якийсь уявний союз із Володимиром Путіним", – поспішили заявити у словацькому МЗС.
Там вважають, що усі звинувачення безпідставні, бо саме "чинний уряд поставив проєкт зміцнення взаємозв'язку системи передачі електроенергії одним зі своїх пріоритетів".
З початку конфлікту ми в межах наших можливостей надавали і будемо надавати гуманітарну допомогу беззахисним, знедоленим жителям України. Також наш партнер МЗС України не повинен випускати з уваги той факт, що російський газ, який розподіляється через їхню територію, приносить високі і значні доходи Україні, яка цього дуже потребує,
– йдеться у заяві міністерства.
Там також заявили, що Україні "не варто створювати нових ворогів і фантазувати про появу якогось другого фронту", бо нібито Словаччина як член ЄС буде підтримувати український народ, а ще, що всі "заяви" можуть "швидко обернутися проти самої України".
"Уряд Словацької Республіки має насамперед захищати стратегічні інтереси нашої країни та наших громадян, а також інтереси ЄС, і він діє в будь-якому випадку, подобається це українській стороні чи ні", – йдеться у завершальній частині заяви словацького МЗС.