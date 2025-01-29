"Заява Фіцо дорівнює нулю": чому Словаччина не може зупинити постачання електроенергії Україні

Представник МЗС Чехії пояснив, чому Словаччина не може зупинити постачання електроенергії Україні, як це погрожує зробити Фіцо. Словаччина фактично не забезпечує Україну електроенергією, це робить Чехія.

Позиція Словаччини не має великого значення для України у питання отримання електроенергії з ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Чому Словаччина не може повпливати на постачання електроенергії Україні

Погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо припинення транзиту електроенергії в Україну не матимуть значного впливу, оскільки основні постачання здійснюються з Чехії, а не зі Словаччини.

Це пояснив спеціальний уповноважений МЗС Чехії з енергетичної безпеки Вацлав Бартушка. Він підкреслив, що Чехія є другим за величиною експортером електроенергії в Європейському Союзі.

Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю. Тому що у нас є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії – Польща та Румунія. Що будуть робити Словаччина та Угорщина – не дуже важливо. Я думаю, що це була заява для електорату пана Фіцо,

– зазначив Бартушка.

Бартушка запевнив, що Чехія продовжить підтримку України, у тому числі в енергетичному секторі. Він також нагадав про оперативність чеського уряду, який у лютому ухвалив рішення про військову допомогу Україні всього за 40 хвилин замість кількох місяців.

Щодо енергетичної підтримки, Чехія постачає Україні великогабаритні генератори, які значно складніше знищити під час обстрілів.

Фіцо зробив свою заяву після припинення Україною транзиту російського газу.

Нагадаємо, українське МЗС пояснило, що Роберт Фіцо вдався до пошуку зовнішніх ворогів на тлі зниження довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу. Українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини.