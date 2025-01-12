Накладення вето на допомогу та не тільки: Фіцо збирається тиснути на Україну щодо газу

Робер Фіцо погрожує накласти вето на допомогу Україні. У такий спосіб словацький прем'єр планує тиснути на Зеленського після того, як Київ припинив транзит російського газу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ – TREND.sk та Denník N.

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Фіцо накинувся на Україну з новими погрозами

З 1 січня 2025 Україна припинила транзит російського газу до Словаччини. Нині уряд країни намагається знайти шляхи до відновлення постачання. Ба більше, 9 січня Робер Фіцо та міністрка економіки Словаччини Деніса Сакова домовилися з єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном про створення спеціальної групи на рівні ЄС, головним завданням якої буде відновлення транзиту російського газу через Україну. Втім, Україна повідомила, що не братиме участі у роботі цієї групи.

Після цього Фіцо накинувся з новими погрозами. Так, словацький прем'єр заявив, що у відповідь буде вживати інших заходів. Серед них – припинення постачання регуляторної електроенергії в Україну, припинення гуманітарної допомоги або навіть накладення вето на подальшу допомогу нашій країні.

Якщо Зеленський вирішив завдати шкоди Словаччині та ЄС, бо вважає, що йому все зійде з рук, то я накладу вето на допомогу Україні на території ЄС,

– заявив Фіцо.

Раніше словацький прем'єр також відкрито почав ображати президента України. Так, Фіцо назвав Володимира Зеленського "жебраком" і "шантажистом", котрий "ходить по Європі, випрошуючи в інших грошей".

Водночас критику на свою адресу Фіцо рішуче спростовує. Так, він відкинув звинувачення у тому, що нібито намагається "розв'язати кризу за допомогою Москви", заявивши у відповідь, що це "вкрай смішно і цікаво".