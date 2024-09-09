Фіцо зробив скандальну заяву про "нацистів" в Україні: Київ відреагував на слова прем'єра

В українському МЗС відреагували на заяву Фіцо про "нацистів" в Україні. У відомстві зазначили, що розчаровані таким висловлюванням прем'єра Словаччини.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що остання заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про українських військових суперечить "рівню довіри та взаємодії" між двома державами.

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В МЗС відреагували на заяву Фіцо про "нацистів" в Україні

За словами Тихого, в Києві "розчаровані заявою" Фіцо на адресу українських воїнів, які захищають батьківщину та Європу від російських загарбників.

"Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті. У ХХ столітті український народ зазнав багатомільйонних втрат у боротьбі з нацизмом", – підкреслив представник МЗС.

Речник також нагадав про історію Голокосту в Україні, під час якого нацисти винищили близько півтора мільйона українських євреїв, а понад 2600 українців були внесені до списку Праведників народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту.

"Розраховуємо на об'єднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни", – наголосив Тихий.