"Зник" після поїздки до Путіна: у Словаччині два тижні не знали, де Фіцо

У Словаччині протягом аж 2 тижнів не було офіційної інформації про те, де знаходиться Роберт Фіцо. Востаннє про те, де перебуває словацький прем’єр-міністр, було відомо наприкінці грудня, коли той їздив до Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацьке видання Dennik N.

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У Словаччині два тижні не знали, де Фіцо

У виданні звернули увагу на те, що востаннє про те знаходиться Фіцо було відомо ще 22 грудня. Тоді словацький премʼєр був з візитом у Росії, де зустрічався з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

З того часу в офісі уряду не відповідали на запитання про місцеперебування прем'єра, а також не надавали жодної додаткової інформації про його поїздку до Москви.

Цікаво те, що з 22 грудня Фіцо лише записував відео у соцмережах. Однак з цих роликів було незрозуміло, в якій країні перебуває посадовець.

Фоном більшості відео були засунуті штори, також не було видно вікон чи зображень, за якими можна було б визначити розташування Фіцо.

Серед депутатів коаліції точилися розмови про те, що він міг поїхати на час свят у Дубаї.

Вказується, що останнє відео Фіцо, в якому він критикував Володимира Зеленського, було знято в номері розкішного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої. Місцезнаходження Фіцо встановив один із читачів Dennik N за шторами та старовинним телефоном.

Capella Hanoi – це п'ятизірковий готель з рестораном, нагородженим зіркою Мішлен, що знаходиться у самому центрі Ханою. Редакція видання намагалася зв'язатися з прем'єр-міністром Словаччини і зателефонувала безпосередньо до готелю. Адміністратор з'єднав журналістів з розкішним номером, однак ніхто так і не відповів на дзвінок. Згодом журналістам повідомили, що гість, вочевидь, не в номері, і порадили зателефонувати пізніше.

Відповідно до даних видання, апартаменти, в яких, як вважають, міг зупинитися Фіцо, мають площу 194 квадратних метри і розміщені на останньому поверсі готелю, вартість яких за ніч складає приблизно 5 500 євро. З урахуванням податків ціна зростає до 6 200 євро за ніч.

Проте невідомо, як давно Фіцо перебуває в апартаментах, пишуть у виданні.