"Ганебна політика умиротворення": в МЗС різко відреагували на зустріч Фіцо з Путіним

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним. В українському МЗС таку поведінку політика розкритикували.

Там назвали це "ганебною політикою умиротворення". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

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Що заявили в МЗС

Українське відомство зазначило, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики Роберта Фіцо створюють загрозу для всієї Європи. Особливо це небезпечно на тлі того, що Росія багато років використовує енергію як зброю.

Для Москви це – політичний важіль, інструмент приниження та погроз суверенним державам, джерело корупції, залежності та шантажу у взаємодії з іноземними політиками. На цьому тлі загальноєвропейським трендом є відмова від російських енергоносіїв, збільшення енергетичної незалежності, диверсифікація джерел постачання та, як наслідок, збільшення енергетичної безпеки для кожної європейської сімʼї та домогосподарства,

– ідеться у заяві.

Прикладом відмови від російського газу МЗС назвало Австрію, яка тривалий час не мала альтернатив постачанню енергоресурсів з Росії, але зрештою знайшла можливість відмовитися від них завдяки "мудрій та далекоглядній" політиці уряду.

Спроби Фіцо берегти енергозалежність від Москви всупереч політиці ЄС та спільній роботі європейських країн над диверсифікацією енергопостачання викликають подив, як наголошують у повідомленні. Там зауважили, що вже не вперше є ознаки такої прихильності.

"Протягом року його дії були фактично спрямовані на те, щоб допомогати Росії й надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ, зберігати залежність Європи та послаблювати наш континент. Цей час можна було використати на те, щоб у координації з європейськими партнерами та зокрема сусідами вирішити всі наявні проблеми та знайти взаємоприйнятні рішення", – кажуть там.

МЗС України каже, що Київ неодноразово наголошував на готовності розглянути відповідні запити з боку Єврокомісії, але премʼєр Словаччини обрав інший курс. Там заявили, що Україна платить найвищу ціну за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими.

Ми не приймемо ганебної політики умиротворення, яка вже довела свою помилковість у минулому столітті. Словацька сторона мала би про це памʼятати краще за інших. Закликаємо всіх європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи,

– резюмували у відомстві.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Владіміром Путіним, заявивши, що ключова мета Фіцо – вести справи з Росією. За його словами, він не хоче брати участь у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю.