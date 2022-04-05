На фізичному рівні знаю, що відбувається у Маріуполі, – Зеленський

У Маріуполі, який російські окупанти безжально нищать, далі тривають запеклі бої. Президент Володимир Зеленський заявив, що знає про те, що там відбувається.

За його словами, українські військові та народ мають витримку, але це не означає, що вони не втомлюються. Президент навів приклад Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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На фізичному рівні я точно знаю, що відбувається у Маріуполі. Коли буде кривава мозаїка чи пазл, то всі розумітимуть, що треба обирати певні кроки. Для мене не проблема прийняти рішення. Буде точно стояти питання перемовин,

– каже президент.

За словами Зеленського, якщо сьогодні сказати, що ми не будемо ні про що говорити, то це була б найлегша позиція.

"Складніше ж говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретна війна Росії проти України. Визнати, що це геноцид і вони мають бути покарані. І при всій цій позиції треба знайти можливості зустрічатися", – сказав глава держави.

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