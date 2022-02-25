F**king terrorists: як пройшла демонстрація біля російського посольства в Ірландії

25 лютого 2022 , 23:21
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Джерело:

фейсбук Альона Шевцова

Сьогодні в столиці Ірландії, Дубліні, пройшов мітинг під посольством Росії. Громадяни країни агресивно відреагували на авто російського дипломата.

Учасники мітингу заблокували авто посла і накрили його прапорами України. Однак дипломату все ж вдалося проїхати.

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Як можна помітити на відео, мітинг був санкціонованим, порядок забезпечували правоохоронці.

Після нападу на Україну представники окупантів стають вигнанцями всюди,
– йдеться у публікації. 

Дивитися відео з демонстрацій в Ірландії: 

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Автор: Юлія Бабич