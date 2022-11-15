Хлопці сховали й так пережив: історія херсонського флагштока, яка розчулює до сліз

Українцям розповіли зворушливу історію флагштока, який встановили у Херсоні. Історичні кадри підняття прапора опублікували у мережі.

Історія розпочалася з інциденту, який трапився у 2021 році. Тоді під час встановлення у Херсоні впав флагшток.

Зауважте Дітки у звільненому Херсоні співають "Ой у лузі червона калина": зворушливе відео

В Офісі Президента розповіли, що новий – відразу ж замовили. Встановити його планували навесні 2022 року. Спеціальний фундамент зробили на найвищій точці міста – видно й з лівого берега.

Лютий 2022, війна, окупація міста. Так от. Хлопці сховали флагшток на виробництві. І він пережив усю окупацію. І сьогодні рано вранці ми встановили його. Встановили в українському Херсоні. І підняли український прапор,

– мовиться у повідомленні.

Флагшток встановили в українському Херсоні: дивіться відео

Флагшток впав у серпні 2021 року

Новина про падіння флагштока з'явилася 20 серпня 2021 року. Причиною стало падіння стропи. Тоді повідомляли, що флагшток мав стати одним з найвищих в Україні.

Флагшток впав на площі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Зауважте – у Скабєєвої істерика через звільнення Херсона: дивіться відео